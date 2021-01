Los Angeles, sostenitori di Trump insultano e picchiano una donna nera: “F**k Black Lives Matter”. La vittima: “Credevo di morire” (Di domenica 10 gennaio 2021) Los Angeles, sostenitori di Trump contro una donna nera Una donna afroamericana è stata insultata e picchiata mercoledì 6 gennaio a Los Angeles da un gruppo di manifestanti pro Trump mentre a Washington andava in scena l’assalto al Campidoglio. Berlinda Nibo, 25 anni, ha raccontato la sua storia al sito di notizie Buzz dopo che la fotografa Raquel Natalicchio aveva immortalato l’aggressione. Nibo stava camminando al lato di uno dei cortei “Stop the Steal” contro la certificazione della vittoria di Joe Biden in Congresso quando un gruppo di sostenitori del presidente uscente ha iniziato a chiederle per chi avesse votato ripetendole lo slogan: “Le vite dei bianchi contano” (“white Lives Matter”). Nibo ha ... Leggi su tpi (Di domenica 10 gennaio 2021) Losdicontro unaUnaafroamericana è stata insultata e picchiata mercoledì 6 gennaio a Losda un gruppo di manifestanti promentre a Washington andava in scena l’assalto al Campidoglio. Berlinda Nibo, 25 anni, ha raccontato la sua storia al sito di notizie Buzz dopo che la fotografa Raquel Natalicchio aveva immortalato l’aggressione. Nibo stava camminando al lato di uno dei cortei “Stop the Steal” contro la certificazione della vittoria di Joe Biden in Congresso quando un gruppo didel presidente uscente ha iniziato a chiederle per chi avesse votato ripetendole lo slogan: “Le vite dei bianchi contano” (“white”). Nibo ha ...

Agenzia_Ansa : #Covid Usa, nuovo record di 290mila casi in un giorno. Boom di contagi in California, a Los Angeles 1 su 10 col vir… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Claude Monet, Covoni di grano, effetto neve, mattina, 1891, J. Paul Getty Museum, Los A… - fattoquotidiano : Covid, le pompe funebri di Los Angeles: “Sta finendo il pino per le bare e le salme si accumulano” - 99per100 : RT @99per100: #SIMPLETHEBEST 6?4?esimi di finale ?????????? Vota, RT e fai votare la migliore SERIE TV di tutti i tempi tra: 1) Avvocati a Los… - ZenoPisani : Sono tornato allo Staples center dopo 10 mesi per vedere come è organizzata l’NBA e sperimentare le strette regole… -