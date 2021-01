Lo ha contattato Conte sonda il terreno in caso di crisi | chi è il big al quale chiede aiuto Berlusconi lo sa?

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 gennaio 2021) Lasembra quasi inevitabile. La preoccupazione aleggia nell'aria a Palazzo Chigi, tanto che Giuseppestando ilalla caccia di qualche responsabile. Non è un- segnala La Stampa - se il premier si è sentito giovedì con Renato Brunetta. Lo scoglio da superare è il Recovery plan, quel piano per gli aiuti europei che - è il ragionamento del presidente del Consiglio e non solo - "non appartiene a questo governo o alle forze di maggioranza che lo sostengono, ma all'Italia intera". La pensa così anche il responsabile economico di Forza Italia alsi rivolge la richiesta dida parte di. Il premierl'appoggio di un gruppo di forzisti al momento del voto sul Recovery in Parlamento, ...