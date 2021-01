LIVE – Venezia-Reggio Emilia 26-17, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 10 gennaio 2021) La quindicesima giornata di Serie A1 2020/2021 si chiude con il posticipo tra Umana Reyer Venezia e Unahotels Reggio Emilia. Una sola vittoria separa le due compagini in campionato, i reggiani dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale vogliono rilanciarsi contro i lagunari che puntano forte sul campionato dopo l’eliminazione europea. Domenica 10 gennaio alle ore 20.45 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Venezia-Reggio Emilia 26-17 12? – De Nicolao dalla distanza risponde alla tripla di Baldi Rossi: 31-25. 11? – Chappell e Baldi Rossi si scambiano due canestri: 28-21. FINE PRIMO QUARTO 10? – 2 su 2 di Taylor dalla lunetta: 26-17. 9? – Sta ... Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) La quindicesima giornata diA1si chiude con il posticipo tra Umana Reyere Unahotels. Una sola vittoria separa le due compagini in campionato, i reggiani dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale vogliono rilanciarsi contro i lagunari che puntano forte sul campionato dopo l’eliminazione europea. Domenica 10 gennaio alle ore 20.45 inizierà il confronto che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA26-17 12? – De Nicolao dalla distanza risponde alla tripla di Baldi Rossi: 31-25. 11? – Chappell e Baldi Rossi si scambiano due canestri: 28-21. FINE PRIMO QUARTO 10? – 2 su 2 di Taylor dalla lunetta: 26-17. 9? – Sta ...

