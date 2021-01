LIVE Sci alpino, SuperG St. Anton in DIRETTA: Marta Bassino seconda! Goggia esce. Video e pagelle (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LE pagelle DELLE GARE DI OGGI LA CRONACA DEL SuperG FEMMINILE LA CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE LE DICHIARAZIONI DI Marta Bassino Video GARA Marta Bassino LE PAROLE DI BRIGNONE E Goggia LA CRONACA DELLO SLALOM DI ADELBODEN LA CLASSIFICA GENERALE MASCHILE LE DICHIARAZIONI DI MANFRED MOELGG 13.50 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del SuperG di St. Anton e buon proseguimento di giornata. CLASSIFICA SuperG 1 Lara Gut-Behrami 145 2 Ester Ledecka 140 3 Corinne Suter 140 4 Marta Bassino 130 5 Federica Brignone 105 CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GENERALE 1 Petra Vlhova 649 punti 2 Michelle Gisin ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALEDELLE GARE DI OGGI LA CRONACA DELFEMMINILE LA CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE LE DICHIARAZIONI DIGARALE PAROLE DI BRIGNONE ELA CRONACA DELLO SLALOM DI ADELBODEN LA CLASSIFICA GENERALE MASCHILE LE DICHIARAZIONI DI MANFRED MOELGG 13.50 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni deldi St.e buon proseguimento di giornata. CLASSIFICA1 Lara Gut-Behrami 145 2 Ester Ledecka 140 3 Corinne Suter 140 4130 5 Federica Brignone 105 CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GENERALE 1 Petra Vlhova 649 punti 2 Michelle Gisin ...

