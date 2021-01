LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden in DIRETTA: tutto pronto per la seconda manche, Noel è il favorito gli italiani vogliono la top10 (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI ST. ANTON ALLE 11.30 LA CRONACA DELLA PRIMA manche LE DICHIARAZIONI DI ALEX VINATZER 13.27 Tra le delusioni, invece, il decimo posto di Zenhaeusern (male sul muro finale), l’undicesimo di Kristoffersen ed il quindicesimo di Yule. Sorprende anche il sedicesimo tempo di Pinturault… 13.24 La prima metà di gara ha messo in mostra alcune sorprese. Su tutte il quinto posto dello svedese Jakobsen, quindi il settimo di Khoroshilov, davanti a Ryding ottavo. Bene anche Nef, nono, per un parco partenti davvero imprevedibile e agguerrito. 13.21 Oltre a Clement Noel, la prima manche ha messo in mostra un altro francese: Victor Muffat Jeandet. Rispetto al solito il transalpino sta ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. ANTON ALLE 11.30 LA CRONACA DELLA PRIMALE DICHIARAZIONI DI ALEX VINATZER 13.27 Tra le delusioni, invece, il decimo posto di Zenhaeusern (male sul muro finale), l’undicesimo di Kristoffersen ed il quindicesimo di Yule. Sorprende anche il sedicesimo tempo di Pinturault… 13.24 La prima metà di gara ha messo in mostra alcune sorprese. Su tutte il quinto posto dello svedese Jakobsen, quindi il settimo di Khoroshilov, davanti a Ryding ottavo. Bene anche Nef, nono, per un parco partenti davvero imprevedibile e agguerrito. 13.21 Oltre a Clement, la primaha messo in mostra un altro francese: Victor Muffat Jeandet. Rispetto al solito il transsta ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Adelboden in DIRETTA: seconda manche alle 13.30 tutti a caccia di Noel - #alpino #Slalom… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden in DIRETTA: 5 azzurri qualificati, ma inforca Vinatzer. Seconda manche alle 13.30 - infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG St. Anton in DIRETTA: Marta Bassino seconda a 0.18 da Lara Gut-Behrami! - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom Adelboden in DIRETTA: Noel in testa fuori Vinatzer. Alle 13.30 la seconda manche - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG St. Anton in DIRETTA: tutto pronto per la gara! Goggia per il bis Bassino e Brignone per stu… -