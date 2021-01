LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden in DIRETTA: Schwarz vince. Moelgg miglior italiano, Vinatzer inforca (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLO Slalom DI Adelboden LA CLASSIFICA GENERALE MASCHILE LE DICHIARAZIONI DI MANFRED Moelgg LA CRONACA DEL SUPERG FEMMINILE LA CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE LE DICHIARAZIONI DI MARTA BASSINO VIDEO GARA MARTA BASSINO LE PAROLE DI BRIGNONE E GOGGIA 14.31 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.30 Schwarz vola in testa alla classifica di Slalom con 249 punti, seguito da Strasser a 233 e Feller, oggi fuori nella prima manche, a 210. 9° Vinatzer a 110. 14.29 Il francese Alexis Pinturault, oggi 17° a 1?28, guadagna 14 punti e consolida il primato in classifica generale a quota 689. Segue Kilde a 560. 14.28 Ricordiamo che Alex Vinatzer aveva ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLODILA CLASSIFICA GENERALE MASCHILE LE DICHIARAZIONI DI MANFREDLA CRONACA DEL SUPERG FEMMINILE LA CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE LE DICHIARAZIONI DI MARTA BASSINO VIDEO GARA MARTA BASSINO LE PAROLE DI BRIGNONE E GOGGIA 14.31 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 14.30vola in testa alla classifica dicon 249 punti, seguito da Strasser a 233 e Feller, oggi fuori nella prima manche, a 210. 9°a 110. 14.29 Il francese Alexis Pinturault, oggi 17° a 1?28, guadagna 14 punti e consolida il primato in classifica generale a quota 689. Segue Kilde a 560. 14.28 Ricordiamo che Alexaveva ...

