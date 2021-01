LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden in DIRETTA: Noel in testa, fuori Vinatzer. Alle 13.30 la seconda manche (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI ST. ANTON Alle 11.30 I pettorali di partenza dello Slalom maschile 11.18 Sono scesi i primi 30. Al comando Noel con 0.41 su Muffat-Jeandet, 0.42 su Meillard, 0.43 su Schwarz, 0.56 su Jakobsen. 11° Kristoffersen, 16° Pinturault a 1?34. Manfred Moelgg è 14° a 1?25. Lontani gli altri italiani: 21° Maurberger, 22° Razzoli, 23° Gross, tutti a rischio eliminazione. seconda inforcata di fila per Vinatzer. 11.16 Razzoli fa peggio di Maurberger, ma meglio di Gross. E’ 22° a 2?02. L’Italia rischia di qualificare il solo Manfred Moelgg, 14° a 1?25 da Noel. 11.15 fuori il canadese Read ed il norvegese Nordbotten. Ora Giuliano ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI ST. ANTON11.30 I pettorali di partenza dellomaschile 11.18 Sono scesi i primi 30. Al comandocon 0.41 su Muffat-Jeandet, 0.42 su Meillard, 0.43 su Schwarz, 0.56 su Jakobsen. 11° Kristoffersen, 16° Pinturault a 1?34. Manfred Moelgg è 14° a 1?25. Lontani gli altri italiani: 21° Maurberger, 22° Razzoli, 23° Gross, tutti a rischio eliminazione.inforcata di fila per. 11.16 Razzoli fa peggio di Maurberger, ma meglio di Gross. E’ 22° a 2?02. L’Italia rischia di qualificare il solo Manfred Moelgg, 14° a 1?25 da. 11.15il canadese Read ed il norvegese Nordbotten. Ora Giuliano ...

Diretta super-G St Anton streaming video Rai oggi domenica 10 gennaio: orario e risultato live della gara valida per la Coppa del Mondo di sci femminile.

LIVE Coronavirus. Focolaio a Wengen, a rischio le gare di Coppa del Mondo

Parametri più rigidi per far scattare la zona rossa, coprifuoco confermato, stato di emergenza fino al 30 giugno: sono le misure attese nei prossimi giorni ...

