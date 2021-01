LIVE Lettonia-Italia pallamano in DIRETTA: si parte! Gli azzurri sognano gli Europei (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.11 SI parte! 14.07 E’ il momento degli inni nazionali, si inizia da quello Italiano. 14.05 Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Italia in tenuta bianca, padroni di casa con la classica divisa color rosso lettone. 14.00 Per l’Italia c’è solo una variazione rispetto alla partita di Chieti, con Andrea Colleluori che sarà in panchina come terzo portiere. 13.55 Nell’altro incontro del gruppo 6 la Norvegia si è riscattata superando la Bielorussia, ancora con una formazione sperimentale. 13.50 Le squadre ultimano il riscaldamento e rientrano negli spogliatoi per le ultime indicazioni prima del via! 13.45 Un orario insolito quello delle 14.40, ma che aprirà il programma di una intensa, dove avranno luogo anche Islanda-Portogallo, ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.11 SI14.07 E’ il momento degli inni nazionali, si inizia da quellono. 14.05 Le squadre fanno il loro ingresso in campo.in tenuta bianca, padroni di casa con la classica divisa color rosso lettone. 14.00 Per l’c’è solo una variazione rispetto alla partita di Chieti, con Andrea Colleluori che sarà in panchina come terzo portiere. 13.55 Nell’altro incontro del gruppo 6 la Norvegia si è riscattata superando la Bielorussia, ancora con una formazione sperimentale. 13.50 Le squadre ultimano il riscaldamento e rientrano negli spogliatoi per le ultime indicazioni prima del via! 13.45 Un orario insolito quello delle 14.40, ma che aprirà il programma di una intensa, dove avranno luogo anche Islanda-Portogallo, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30 Ci siamo! L'Italia sogna la qualificazione ai prossimi Europei, e quella di oggi è la sfida più importante del raggruppamento. Vincere significherebbe i ...

