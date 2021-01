LIVE – Lettonia-Italia 7-6, pallamano Qualificazioni Europei 2022: aggiornamenti in DIRETTA (Di domenica 10 gennaio 2021) La DIRETTA scritta di Lettonia-Italia, gara valevole per le Qualificazioni agli Europei 2022 di pallamano. Le due squadre tornano in campo dopo il match d’andata, terminato con una netta vittoria degli azzurri per 28-17. L’Italia va a caccia di un altro successo. L’incontro è previsto oggi domenica 10 gennaio alle ore 14:10. Sportface.it seguirà la sfida con una DIRETTA scritta aggiornata minuto per minuto. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA Lettonia-Italia 7-6 12? – Italia a segno con Dapiran, 7-6 11? – Ancora Kristopans, finora autore di 4 gol: allunga la Lettonia, 7-5 6? – Rispondono subito gli Azzurri con Skatar e ... Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) Lascritta di, gara valevole per leaglidi. Le due squadre tornano in campo dopo il match d’andata, terminato con una netta vittoria degli azzurri per 28-17. L’va a caccia di un altro successo. L’incontro è previsto oggi domenica 10 gennaio alle ore 14:10. Sportface.it seguirà la sfida con unascritta aggiornata minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA7-6 12? –a segno con Dapiran, 7-6 11? – Ancora Kristopans, finora autore di 4 gol: allunga la, 7-5 6? – Rispondono subito gli Azzurri con Skatar e ...

zazoomblog : LIVE – Lettonia-Italia 7-6 pallamano Qualificazioni Europei 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Lettonia-Italia… - zazoomblog : LIVE Lettonia-Italia pallamano in DIRETTA: serve una nuova vittoria per sognare gli Europei - #Lettonia-Italia… - zazoomblog : LIVE – Italia-Lettonia 28-17 pallamano Qualificazioni Europei 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Italia-Lettonia #2… - zazoomblog : LIVE Italia-Lettonia Qualificazioni Europei pallamano in DIRETTA: azzurri da sballo! 19-12 a venti minuti dal termi… - zazoomblog : LIVE Italia-Lettonia Qualificazioni Europei pallamano in DIRETTA: inizia il secondo tempo azzurri avanti 13-8 all’i… -