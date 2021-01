LIVE Lettonia-Italia 30-28 pallamano in DIRETTA: gli azzurri pagano i tanti errori, ma mantengono vive le speranze di qualificazione (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Una sconfitta amara per l’Italia, che manca l’allungo a 4 punti, ma non abbandona ancora le speranze di qualificazione agli Europei, mantenendo il vantaggio negli scontri diretti con la Lettonia. Grazie per aver seguito la sfida con la DIRETTA LIVE di OA Sport, da noi l’augurio di una buona serata. 60? Ancora Kreicbergs chiude la partita, finisce 30-28. 59? Segna Kreicbergs, sul capovolgimento di fronte, 29-28. 58? Sbaglia Dapiran, per l’arbitro non c’è fallo. 57? Turkovic fuori per due minuti, Panchenko pareggia sul 28-28. 56? D’ANTINOOOO! Nuovo vantaggio Italia! 55? Kristopans ferma con le cattive Savini e viene espulso per due minuti. Turkovic trasforma, 27-27. 54? Mengon tiene ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAUna sconfitta amara per l’, che manca l’allungo a 4 punti, ma non abbandona ancora lediagli Europei, mantenendo il vantaggio negli scontri diretti con la. Grazie per aver seguito la sfida con ladi OA Sport, da noi l’augurio di una buona serata. 60? Ancora Kreicbergs chiude la partita, finisce 30-28. 59? Segna Kreicbergs, sul capovolgimento di fronte, 29-28. 58? Sbaglia Dapiran, per l’arbitro non c’è fallo. 57? Turkovic fuori per due minuti, Panchenko pareggia sul 28-28. 56? D’ANTINOOOO! Nuovo vantaggio! 55? Kristopans ferma con le cattive Savini e viene espulso per due minuti. Turkovic trasforma, 27-27. 54? Mengon tiene ...

