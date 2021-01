LIVE Lettonia-Italia 24-25 pallamano in DIRETTA: D’Antino mette la freccia, ultimi dieci minuti di fuoco (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54? Mengon tiene vive le speranze azzurre! 27-26. 54? Contropiede vincente di Dude, +2 Lettonia, time-out Italia! 53? Kristopans si mette pivot, e utilizza la sua mole per raccogliere un pallone alto, trafiggendo Ebner. Lettonia di nuovo avanti. 52? Pareggia la Lettonia, a segno il solito Dude. 51? Sbaglia Mengon, Savini torna su Kristopans. 50? VANTAGGIOOOOO! Ancora D’Antino! Azzurri in avanti! 49? D’Antino! Ottimo contropiede dell’Italia, che impatta ancora sul 24-24. 48? Miracolo di Ebnes su Panchenko, possesso ancora ai lettoni. 47? Pronta la risposta di Versakovs. 47? MARTINIIIIIII! Suo il pareggio! 23-23 46? Bulzamini ancora a segno, in precedenza il gol di Versakovs. ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54? Mengon tiene vive le speranze azzurre! 27-26. 54? Contropiede vincente di Dude, +2, time-out! 53? Kristopans sipivot, e utilizza la sua mole per raccogliere un pallone alto, trafiggendo Ebner.di nuovo avanti. 52? Pareggia la, a segno il solito Dude. 51? Sbaglia Mengon, Savini torna su Kristopans. 50? VANTAGGIOOOOO! Ancora! Azzurri in avanti! 49?! Ottimo contropiede dell’, che impatta ancora sul 24-24. 48? Miracolo di Ebnes su Panchenko, possesso ancora ai lettoni. 47? Pronta la risposta di Versakovs. 47? MARTINIIIIIII! Suo il pareggio! 23-23 46? Bulzamini ancora a segno, in precedenza il gol di Versakovs. ...

