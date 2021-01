LIVE Lettonia-Italia 23-23 pallamano in DIRETTA: Martini trova il pareggio al 47?, ma c’è ancora da soffrire (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48? Miracolo di Ebnes su Panchenko, possesso ancora ai lettoni. 47? Pronta la risposta di Versakovs. 47? MartiniIIIIII! Suo il pareggio! 23-23 46? Bulzamini ancora a segno, in precedenza il gol di Versakovs. Lettonia avanti 22-21 45? Torna a segnare l’Italia, di Marrochi il 22-21! 42? BULZAMINI! E’ sempre lui a tenere le redini dell’attacco azzurro. 41? Anche sotto fallo non si ferma Versakovis, suo il 22-19. 41? Girella di Bulzamini! 21-19, si soffre. 40? Grave disattenzione difensiva, il 21-18 è ad opera di Purins. 39? Si riscatta D’Antino, 20-18! 38? Le Lettonia tocca quota 20, a segno Kreicsberg. 37? Bulzamini accorcia dai 9 metri, 19-17 36? Allunga ancora la ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48? Miracolo di Ebnes su Panchenko, possessoai lettoni. 47? Pronta la risposta di Versakovs. 47?IIIIII! Suo il! 23-23 46? Bulzaminia segno, in precedenza il gol di Versakovs.avanti 22-21 45? Torna a segnare l’, di Marrochi il 22-21! 42? BULZAMINI! E’ sempre lui a tenere le redini dell’attacco azzurro. 41? Anche sotto fallo non si ferma Versakovis, suo il 22-19. 41? Girella di Bulzamini! 21-19, si soffre. 40? Grave disattenzione difensiva, il 21-18 è ad opera di Purins. 39? Si riscatta D’Antino, 20-18! 38? Letocca quota 20, a segno Kreicsberg. 37? Bulzamini accorcia dai 9 metri, 19-17 36? Allungala ...

