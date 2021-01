LIVE Lettonia-Italia 19-16 pallamano in DIRETTA: gli azzurri faticano in attacco, Ebner tiene aperta la partita (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38? Le Lettonia tocca quota 20, a segno Kreicsberg. 37? Bulzamini accorcia dai 9 metri, 19-17 36? Allunga ancora la Lettonia, segna Versakovs. 35? CHE ERRORE! Parisini sbaglia ancora, manca tantissimo all’attacco azzurro. 34? La Lettonia chiama time-out, a parlare è Kristopans! Di ritorno Dude trova il gol sui sei metri. 32? Proprio il centrale del Guadalajara recupera palla e segna in velocità. 17-16, l’Italia c’è! 31? Mengon segna il suo primo gol, mentre Kristopans viene marcato a uomo da Savini. 15.00 INIZIA IL SECONDO TEMPO. 14.46 Finisce il primo tempo. Lettonia avanti 17-14 all’intervallo. Tanti gli errori da parte degli azzurri, che dovranno trovare rimedio nella ripresa. 28? Non riesce ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA38? Letocca quota 20, a segno Kreicsberg. 37? Bulzamini accorcia dai 9 metri, 19-17 36? Allunga ancora la, segna Versakovs. 35? CHE ERRORE! Parisini sbaglia ancora, manca tantissimo all’azzurro. 34? Lachiama time-out, a parlare è Kristopans! Di ritorno Dude trova il gol sui sei metri. 32? Proprio il centrale del Guadalajara recupera palla e segna in velocità. 17-16, l’c’è! 31? Mengon segna il suo primo gol, mentre Kristopans viene marcato a uomo da Savini. 15.00 INIZIA IL SECONDO TEMPO. 14.46 Finisce il primo tempo.avanti 17-14 all’intervallo. Tanti gli errori da parte degli, che dovranno trovare rimedio nella ripresa. 28? Non riesce ...

zazoomblog : LIVE – Lettonia-Italia 7-6 pallamano Qualificazioni Europei 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Lettonia-Italia… - zazoomblog : LIVE Lettonia-Italia pallamano in DIRETTA: serve una nuova vittoria per sognare gli Europei - #Lettonia-Italia… - zazoomblog : LIVE – Italia-Lettonia 28-17 pallamano Qualificazioni Europei 2022: aggiornamenti in DIRETTA - #Italia-Lettonia #2… - zazoomblog : LIVE Italia-Lettonia Qualificazioni Europei pallamano in DIRETTA: azzurri da sballo! 19-12 a venti minuti dal termi… - zazoomblog : LIVE Italia-Lettonia Qualificazioni Europei pallamano in DIRETTA: inizia il secondo tempo azzurri avanti 13-8 all’i… -