LIVE Lettonia-Italia 17-14 pallamano in DIRETTA: azzurri in svantaggio dopo il primo tempo, Kristopans indemoniato (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.46 Finisce il primo tempo. Lettonia avanti 17-14 all’intervallo. Tanti gli errori da parte degli azzurri, che dovranno trovare rimedio nella ripresa. 28? Non riesce la volante, due gol in rapida successione dei padroni di casa, di nuovo sul +3. 27? Dude trova decisamente troppo spazio sui sei metri, e riporta avanti i suoi. 27? PAREGGIO! Savini dall’ala sinistra, una posizione non sua, trova l’angolo e il 14-14! 26? Anche Turkovic non sbaglia su rigore, 14-13. 25? Panchenko trasforma dai 7 metri, 14-12. 24? SONNERER! In transizione l’Italia può far male, -1. 23? Si sbloccano Martini e Sonnerer, è ancora -2 sul 13-11. 22? Segnano Bulzamini e Leja, si resta sul 12-9. 21? Dude punisce ancora da pivot, sono in tre a marcare ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.46 Finisce ilavanti 17-14 all’intervallo. Tanti gli errori da parte degli, che dovranno trovare rimedio nella ripresa. 28? Non riesce la volante, due gol in rapida successione dei padroni di casa, di nuovo sul +3. 27? Dude trova decisamente troppo spazio sui sei metri, e riporta avanti i suoi. 27? PAREGGIO! Savini dall’ala sinistra, una posizione non sua, trova l’angolo e il 14-14! 26? Anche Turkovic non sbaglia su rigore, 14-13. 25? Panchenko trasforma dai 7 metri, 14-12. 24? SONNERER! In transizione l’può far male, -1. 23? Si sbloccano Martini e Sonnerer, è ancora -2 sul 13-11. 22? Segnano Bulzamini e Leja, si resta sul 12-9. 21? Dude punisce ancora da pivot, sono in tre a marcare ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30 Ci siamo! L'Italia sogna la qualificazione ai prossimi Europei, e quella di oggi è la sfida più importante del raggruppamento. Vincere significherebbe i ...

