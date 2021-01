LIVE – Legnago-Modena 0-1, Serie C 2020/2021: girone B (DIRETTA) (Di domenica 10 gennaio 2021) La DIRETTA LIVE di Legnago-Modena, match valevole per la diciottesima giornata del girone B di Serie C 2020/2021. 15 i punti che separano le due formazioni in classifica con il Modena che dopo quattro vittorie di fila è salito al primo posto a pari merito con il Padova e il Sudtirol, mentre i padroni di casa sono attualmente in ripresa e i 5 punti conquistati nelle ultime 3 giornate gli hanno permesso di allontanarsi dalla zona retrocessione. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 10 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Legnago-Modena 0-1 (79? Sodinha) 90’+3? – Prezioso ... Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) Ladi, match valevole per la diciottesima giornata delB di. 15 i punti che separano le due formazioni in classifica con ilche dopo quattro vittorie di fila è salito al primo posto a pari merito con il Padova e il Sudtirol, mentre i padroni di casa sono attualmente in ripresa e i 5 punti conquistati nelle ultime 3 giornate gli hanno permesso di allontanarsi dalla zona retrocessione. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 10 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA0-1 (79? Sodinha) 90’+3? – Prezioso ...

ftg_soccer : GOAL! Modena in Italy Serie C: Girone B Legnago Salus 0-1 Modena More live scores: - zazoomblog : LIVE – Legnago-Modena Serie C 2020-2021: girone B (DIRETTA) - #Legnago-Modena #Serie #2020-2021: - Fantacalciok : Serie D, Legnano – Imperia: diretta live, risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Serie D, Legnano – Imperia: diretta live, risultato in tempo reale - rumar55 : @valy_s Il Veneto è sempre primo. In provincia di Verona (risiedo a Legnago) la situazione è critica se non grave i… -