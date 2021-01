LIVE Juventus-Fiorentina | Supercoppa calcio femminile in DIRETTA | sfida da brividi | in palio il trofeo

Leggi su oasport

(Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della finale – Il programma del match Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladi, finale dellaItaliana 2021 di. Nella Final Four che si sta giocando presso lo Stadio Comunale di Chiavari l’ultimo atto sarà proprio tra le prime due classificate dello scorso campionato, che hanno sconfitto in semifinale Roma e Milan. Sarà un ulteriore capitolo di questa rivalità, che ha tra i suoi precedenti anche le finali diItaliana 2018 e 2019: a La Spezia vinsero le Viola, a Cesena le bianconere. Laha rischiato clamorosamente di non centrare l’appuntamento: le ...