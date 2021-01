LIVE Juventus-Fiorentina 2-0 | Supercoppa calcio femminile in DIRETTA | Bonansea regala il trofeo alle bianconere!

Leggi su oasport

(Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.30 Chiudiamo qui la nostra. Grazie e buona domenica! 14.26 LE PAGELLE(4-3-3) Giuliani 6; Hyyrynen 6, Salvai 6, Gama 7, Boattin 6.5; Galli 6.5, Pedersen 6.5, Caruso 6.5; Hurtig 6.5, Girelli 6.5,8.(3-4-3): Schroffenegger 6; Quinn 6.5, Tortelli 6, Zanoli 5; Thogersen 6.5, Neto 5.5, Middag 5.5, Vigilucci 6; Kim 5.5, Sabatino 6, Bonetti 6. 14.23 Successo meritato per la, che batte per 2-0 lae conquista laItaliana per la seconda volta nella propria storia. Decisiva Barbara, che con un goal per tempo ha trascinato le bianconere al trionfo. RISULTATO FINALE...