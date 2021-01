LIVE – Italia-Spagna 9-8: pallanuoto World League 2021 maschile finale terzo posto in DIRETTA (Di domenica 10 gennaio 2021) La DIRETTA scritta di Italia-Spagna, gara valevole per la finale per il terzo posto della World League 2021 di pallanuoto maschile. Dopo la sconfitta per 14-10 contro il Montenegro nella semifinale, il Settebello cerca almeno il gradino più basso del podio nell’ultimo incontro di questa competizione. La sfida, in programma oggi domenica 10 gennaio alle ore 18:15, sarà seguita da Sportface.it con una DIRETTA scritta aggiornata minuto per minuto. IL REGOLAMENTO IL TABELLONE E I RISULTATI Italia-Spagna 9-8 LIVE AGGIORNA LA DIRETTA È FINITA! L’Italia BATTE LA Spagna, ... Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) Lascritta di, gara valevole per laper ildelladi. Dopo la sconfitta per 14-10 contro il Montenegro nella semi, il Settebello cerca almeno il gradino più basso del podio nell’ultimo incontro di questa competizione. La sfida, in programma oggi domenica 10 gennaio alle ore 18:15, sarà seguita da Sportface.it con unascritta aggiornata minuto per minuto. IL REGOLAMENTO IL TABELLONE E I RISULTATI9-8AGGIORNA LAÈ FINITA! L’BATTE LA, ...

