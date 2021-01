LIVE Italia-Spagna 9-7, World League pallanuoto in DIRETTA: Echenique mostruoso (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8? Spreca un pallone sanguinario l’Italia, ma la Spagna non concretizza. Ultimi 30”, gli azzurri possono gestire. 7? Arriva il gol di Mallarach per la Spagna con una doppia superiorità numerica: 9-8 per il Settebello a 1’12” dalla sirena finale. 7? Timeout per la Spagna: non segnare in questa azione significherebbe quasi partita finita. 7? Perrone centra il palo: Italia che ora può anche gestire in questi ultimi 2?. 7? Echenique ECCEZIONALE! Un missile di mancino da oltre 8 metri che si insacca all’angolino. Un gol strepitoso in una partita incredibile per l’italo-argentino. Italia in vantaggio per 9-7. 6? FONDELLI NON SBAGLIA! Freddezza per il giocatore di Savona che mette la palla sopra le ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8? Spreca un pallone sanguinario l’, ma lanon concretizza. Ultimi 30”, gli azzurri possono gestire. 7? Arriva il gol di Mallarach per lacon una doppia superiorità numerica: 9-8 per il Settebello a 1’12” dalla sirena finale. 7? Timeout per la: non segnare in questa azione significherebbe quasi partita finita. 7? Perrone centra il palo:che ora può anche gestire in questi ultimi 2?. 7?ECCEZIONALE! Un missile di mancino da oltre 8 metri che si insacca all’angolino. Un gol strepitoso in una partita incredibile per l’italo-argentino.in vantaggio per 9-7. 6? FONDELLI NON SBAGLIA! Freddezza per il giocatore di Savona che mette la palla sopra le ...

fanpage : Scoperta in Puglia una nuova variante, sconosciuta in Italia, oltre a sette nuovi casi di variante inglese al Covid - Treasure_italia : [100121] Teume, vi ricordo anche la live countdown domani alle 8:00???? sul canale V live dei #TREASURE !! ?? #???… - manga_me : 19:30 Goen, J-Pop, Dynit Manga e Hollow Press più un'anteprima della prossima live targata DC Italia (Panini Comics… - fanpage : L'iniziativa è in collaborazione con Federfarma e coinvolgerà 1200 farmacie in tutta Italia - zazoomblog : LIVE Italia-Spagna 2-4 World League pallanuoto in DIRETTA: scappano via gli iberici - #Italia-Spagna #World… -