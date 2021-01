LIVE Italia-Spagna 2-4, World League pallanuoto in DIRETTA: scappano via gli iberici (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Niente da fare per un’Italia che non riesce a sbloccarsi dopo le prime due reti del match. Azzurri in difficoltà soprattutto in fase offensiva dove mancano idee. iberici che a metà gara sono in vantaggio per 4-2. 8? Anche la Spagna spreca una superiorità allo scadere. 8? Sbaglia ancora l’Italia con l’uomo in più. 7? 4-2 per la Spagna. A segno Barroso su una dormita della difesa tricolore. 6? Salva Del Lungo su Mallarach. Italia in difficoltà. 6? Spreca una superiorità l’Italia. A LIVEllo offensivo il Settebello si è letteralmente fermato. 5? Arriva il vantaggio della Spagna: gran botta dalla distanza di Sanahuja sulla quale Del Lungo non può nulla. 3-2. 4? ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANiente da fare per un’che non riesce a sbloccarsi dopo le prime due reti del match. Azzurri in difficoltà soprattutto in fase offensiva dove mancano idee.che a metà gara sono in vantaggio per 4-2. 8? Anche laspreca una superiorità allo scadere. 8? Sbaglia ancora l’con l’uomo in più. 7? 4-2 per la. A segno Barroso su una dormita della difesa tricolore. 6? Salva Del Lungo su Mallarach.in difficoltà. 6? Spreca una superiorità l’. Allo offensivo il Settebello si è letteralmente fermato. 5? Arriva il vantaggio della: gran botta dalla distanza di Sanahuja sulla quale Del Lungo non può nulla. 3-2. 4? ...

