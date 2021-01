LIVE Italia-Spagna 2-2, World League pallanuoto in DIRETTA: Mallarach scatenato (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5? Ancora Mallarach! Pareggio iberico, 2-2. 5? Italia che ora fatica in zona offensiva e concede una superiorità alla Spagna. 4? Accorciano le distanze gli iberici con un gran mancino di Mallarach. 2-1 Italia. 3? Gran parata di Del Lungo su Perrone! 2? GOOOL Italia! 2-0! Altro uomo in più e altra rete per gli azzurri. Questa volta a metterla dentro è Francesco Di Fulvio. 2? Del Lungo neutralizza bene il primo tiro iberico. 1? GOOL Italia! Echenique sfrutta la prima superiorità numerica con un eccellente mancino all’angolino. 1-0 Italia. 1? Inizia la sfida! Di Fulvio a conquistare il primo possesso. 18.15 Tutto pronto! 18.14 Il capitano azzurro in questa manifestazione è Marco ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5? Ancora! Pareggio iberico, 2-2. 5?che ora fatica in zona offensiva e concede una superiorità alla. 4? Accorciano le distanze gli iberici con un gran mancino di. 2-1. 3? Gran parata di Del Lungo su Perrone! 2? GOOOL! 2-0! Altro uomo in più e altra rete per gli azzurri. Questa volta a metterla dentro è Francesco Di Fulvio. 2? Del Lungo neutralizza bene il primo tiro iberico. 1? GOOL! Echenique sfrutta la prima superiorità numerica con un eccellente mancino all’angolino. 1-0. 1? Inizia la sfida! Di Fulvio a conquistare il primo possesso. 18.15 Tutto pronto! 18.14 Il capitano azzurro in questa manifestazione è Marco ...

