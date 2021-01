LIVE – Fortitudo Bologna-Trieste 24-15, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 10 gennaio 2021) La Fortitudo Bologna scende in campo contro l’Allianz Trieste nella quindicesima giornata di Serie A1 2020/2021. Dopo il cambio di panchina gli emiliani hanno raggiunto quota cinque vittorie e stanno provando a raddrizzare la propria stagione. Lo stesso deve fare per cause diverse Trieste che ha perso diverse giornate a causa di situazioni legate alla pandemia. Domenica 10 gennaio alle ore 17.30 inizierà il match che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Fortitudo Bologna-Trieste 24-15 FINE PRIMO QUARTO 8? – 2 su 2 di Palumbo dalla lunetta: 22-8. 7? – SECONDA BOMBA PER WITHERS! SCAPPANO VIA LE VU NERE! 20-6! 6? – Withers è l’autore della prima tripla del match: ... Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) Lascende in campo contro l’Allianznella quindicesima giornata diA1. Dopo il cambio di panchina gli emiliani hanno raggiunto quota cinque vittorie e stanno provando a raddrizzare la propria stagione. Lo stesso deve fare per cause diverseche ha perso diverse giornate a causa di situazioni legate alla pandemia. Domenica 10 gennaio alle ore 17.30 inizierà il match che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA24-15 FINE PRIMO QUARTO 8? – 2 su 2 di Palumbo dalla lunetta: 22-8. 7? – SECONDA BOMBA PER WITHERS! SCAPPANO VIA LE VU NERE! 20-6! 6? – Withers è l’autore della prima tripla del match: ...

