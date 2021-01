LIVE Dinamo Sassari-Cantù 74-63, Serie A basket in DIRETTA: i lombardi provano a riaprirla a 10 dalla fine (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82-78 Tripla di Procida! 82-75 Rimbalzo e canestro di Bendzius 80-75 Canestro di Kennedy 80-73 Tripla di Bendzius! 77-73 Uno su due ai liberi per Kennedy 77-72 Tripla di Gaines! 77-69 È Bendzius a svegliare Sassari con una tripla! 74-69 Procida! E Cantù va a -5! 74-67 Canestro di Johnson 74-65 Canestro di Gaines e parziale di 9-0 per gli ospiti 74-63 Schiacciata fantastica di Procida per il -11 Cantù! 74-61 Tripla di Leunen! 74-58 Canestro di Gaines, miglior marcatore di Cantù con 18 punti 74-56 Canestro di Gentile e +18 Sassari 72-56 Canestro di Bilan che sale a quota 25 punti! 70-56 Tripla di Procida! 70-53 Rimbalzo e canestro per il solito Bilan 68-53 Tripla di Johnson! 68-50 A segno il libero aggiuntivo di Burnell 67-50 ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA82-78 Tripla di Procida! 82-75 Rimbalzo e canestro di Bendzius 80-75 Canestro di Kennedy 80-73 Tripla di Bendzius! 77-73 Uno su due ai liberi per Kennedy 77-72 Tripla di Gaines! 77-69 È Bendzius a svegliarecon una tripla! 74-69 Procida! Eva a -5! 74-67 Canestro di Johnson 74-65 Canestro di Gaines e parziale di 9-0 per gli ospiti 74-63 Schiacciata fantastica di Procida per il -11! 74-61 Tripla di Leunen! 74-58 Canestro di Gaines, miglior marcatore dicon 18 punti 74-56 Canestro di Gentile e +1872-56 Canestro di Bilan che sale a quota 25 punti! 70-56 Tripla di Procida! 70-53 Rimbalzo e canestro per il solito Bilan 68-53 Tripla di Johnson! 68-50 A segno il libero aggiuntivo di Burnell 67-50 ...

