LIVE Dakar 2021, settima tappa in DIRETTA: Ricky Brabec vicino al successo tra le moto, Florimo nuovo leader della generale. Al Rajhi beffa Peterhansel tra le auto (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.26 auto – Colpo di scena nel finale di tappa con il saudita Yazeed Al Rajhi (Toyota) che ha scavalcato il francese Stephane Peterhansel (Mini) aggiudicandosi la vittoria parziale per appena 48?. 3° lo spagnolo Carlos Sainz (Mini) a 1’15”, 4° il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota) a 2’48”. 11.48 auto – Dopo 358 km (decimo intermedio) comanda sempre il francese Peterhansel (Mini) con 3’26” sul saudita Al Rajhi (Toyota). Sainz è terzo sull’altra Mini a 5’47”. Scivola in quarta posizione il qatariano Al-Attiyah (Toyota), ora staccato di 6’29”. 11.15 moto – L’americano Ricky Brabec (Honda) conquista il miglior crono al termine ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.26– Colpo di scena nel finale dicon il saudita Yazeed Al(Toyota) che ha scavalcato il francese Stephane(Mini) aggiudicandosi la vittoria parziale per appena 48?. 3° lo spagnolo Carlos Sainz (Mini) a 1’15”, 4° il qatariota Nasser Al-Attiyah (Toyota) a 2’48”. 11.48– Dopo 358 km (decimo intermedio) comanda sempre il francese(Mini) con 3’26” sul saudita Al(Toyota). Sainz è terzo sull’altra Mini a 5’47”. Scivola in quarta posizione il qatariano Al-Attiyah (Toyota), ora staccato di 6’29”. 11.15– L’americano(Honda) conquista il miglior crono al termine ...

