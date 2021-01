LIVE Ciclocross femminile, Campionati Italiani in DIRETTA: si comincia! Start in maniera differenziata tra le varie categorie (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA GARA ELITE MASCHILE DALLE 15.00 09.09: Nella categoria maggiore le favorite d’obbligo restano le stesse, le punte di diamante della nostra Nazionale Eva Lechner ed Alice Maria Arzuffi. 09.04: Una gara veloce, su un tracciato che è stato definito dagli addetti ai lavori come molto tecnico, in vista dei Campionati del Mondo di Ostenda del 30 e del 31 gennaio. Dalle ore 9 partiranno le gare Elite, Under 23 e Juniores, che partiranno dallo Start in maniera differenziata. 09.00: Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dei Campionati Italiani femminili di Ciclocross 2021 di scena a Lecce! I ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA ELITE MASCHILE DALLE 15.00 09.09: Nella categoria maggiore le favorite d’obbligo restano le stesse, le punte di diamante della nostra Nazionale Eva Lechner ed Alice Maria Arzuffi. 09.04: Una gara veloce, su un tracciato che è stato definito dagli addetti ai lavori come molto tecnico, in vista deidel Mondo di Ostenda del 30 e del 31 gennaio. Dalle ore 9 partiranno le gare Elite, Under 23 e Juniores, che partiranno dalloin. 09.00: Buongiorno a tutti e benvenuti allatestuale deifemminili di2021 di scena a Lecce! I ...

