LIVE Ciclocross femminile, Campionati Italiani in DIRETTA: Arzuffi nuova campionessa italiana! Baroni e Bramati le altre vincitrici

Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! 

Le prime tre per ogni categoria: 
ELITE 
1 Arzuffi Alice Maria 
2 TEOCCHI Chiara 
3 LECHNER Eva 

UNDER23 
1 Baroni Francesca 
2 REALINI Gaia 
3 CASASOLA Sara 

JUNIORES 
1 Bramati Lucia 
2 CHALLANCIN Giulia 
3 CANCIANI Lisa 

13.51 Una gara perfette per Alice Maria Arzuffi, che se ne va via nel secondo giro e gestisce il suo vantaggio senza alcun patema. Seconda a sorpresa Chiara Teocchi, che ha ragione di Eva Lechner, soltanto terza. Gran vittoria di Francesca Baroni nell'Under23, domina invece Lucia Bramati. Per entrambe si tratta del secondo successo in fila.

