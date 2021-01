LIVE Ciclocross, Campionati Italiani in DIRETTA: Bertolini torna campione d’Italia, secondo Dorigoni. Decimo Fabio Aru! (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA: VINCE Bertolini, Fabio ARU Decimo La nostra DIRETTA LIVE finisce qua. Grazie per essere rimasti con noi, alla prossima! 15.52 E’ ufficiale: Fabio Aru chiude al Decimo posto. 15.48 Arriva ora Fabio Aru, aspettiamo di sapere quale piazzamento ha colto. 15.46 Terzo Cristian Cominelli, mentre Nicolas Samparisi chiude al quarto posto. 15.45 secondo posto per Dorigoni, arrivato a pochissimi metri dal rivale. 15.44 GIOELE Bertolini E’ campione d’Italia 2021 DI Ciclocross. 15.42 Bertolini riesce a tenere a distanza di sicurezza ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA: VINCEARULa nostrafinisce qua. Grazie per essere rimasti con noi, alla prossima! 15.52 E’ ufficiale:Aru chiude alposto. 15.48 Arriva oraAru, aspettiamo di sapere quale piazzamento ha colto. 15.46 Terzo Cristian Cominelli, mentre Nicolas Samparisi chiude al quarto posto. 15.45posto per, arrivato a pochissimi metri dal rivale. 15.44 GIOELEE’2021 DI. 15.42riesce a tenere a distanza di sicurezza ...

