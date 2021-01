LIVE Biathlon, Staffette Oberhof in DIRETTA: scatta la single mixed con l’Italia che sogna. Norvegia il team da battere (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.43 In ogni caso Dorothea sembra essere a posto, l’andatura è stata non irresistibile neanche per Eckhoff e dunque il divario ad ngresso poligono è di una manciata di secondi 14.42 E purtroppo è successo invece. Hettich cade in salita davanti a Dorothea che perde molto terreno e finisce in coda al gruppo. Che sfortuna. 14.40 Si parte! Dorothea con pettorale 12 dovrà districarsi nelle prime fasi 14.39 Atlete al cancelletto di partenza, siamo prossimi al via. 14.37 Germania, Russia, Repubblica Ceca e Bielorussia invece hanno schierato gli atleti migliori al mattino e devono giocarsi la carta della sorpresa in questa prova. 14.35 I francesi partono consapevoli di dover tenere altissime le percentuali per tentare il colpaccio, ma sia Jacquelin che in particolare Julia Simon hanno ampiamente dimostrato di avere le ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.43 In ogni caso Dorothea sembra essere a posto, l’andatura è stata non irresistibile neanche per Eckhoff e dunque il divario ad ngresso poligono è di una manciata di secondi 14.42 E purtroppo è successo invece. Hettich cade in salita davanti a Dorothea che perde molto terreno e finisce in coda al gruppo. Che sfortuna. 14.40 Si parte! Dorothea con pettorale 12 dovrà districarsi nelle prime fasi 14.39 Atlete al cancelletto di partenza, siamo prossimi al via. 14.37 Germania, Russia, Repubblica Ceca e Bielorussia invece hanno schierato gli atleti migliori al mattino e devono giocarsi la carta della sorpresa in questa prova. 14.35 I francesi partono consapevoli di dover tenere altissime le percentuali per tentare il colpaccio, ma sia Jacquelin che in particolare Julia Simon hanno ampiamente dimostrato di avere le ...

OA_Sport : Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della staffetta mista di Oberhof: l'Italia cercherà di ben figurare, Norvegia favo… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Oberhof per la Staffetta Mista: l’Italia schiera una formazione sperimentale, Norvegia favorita #biathlon @AleBergo… - neveitalia : LIVE da Oberhof per la Staffetta Mista: l’Italia schiera una formazione sperimentale, Norvegia favorita #biathlon… - infoitsport : LIVE Biathlon, 10 km Inseguimento Oberhof in DIRETTA: duello Eckhoff-Roeiseland per la vittoria, Wierer strepitosa… - infoitsport : LIVE Biathlon, 10 km Inseguimento Oberhof in DIRETTA: vince Eckhoff davanti a Roeiseland. Wierer settima in grande… -