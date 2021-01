LIVE Biathlon, Staffette Oberhof in DIRETTA: l’Italia ottava grazie a un grande Bormolini, la Russia rimane in vetta nella penultima frazione (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.22: Al cambio dunque la Russa si conferma in testa, con la Norvegia più vicina a 3?6, Germania a 10?9. Francia a 18?3, Italia ottava a 1’16?7 dal vertice, davvero ottima prova di Bormolini. Ci sarà Windisch a chiudere questa staffetta mista. 12.21: Ai 17.4 comanda Loginov con 5?5 di margine su Dale e 10?9 su Doll. Il russo tiene botta, mentre Bormolini è nono a 1’14?2, col polacco Guzik a tiro. 12.19: Grandissimo poligono in piedi di Bormolini che chiude la sua frazione con lo zero a 1’16?7 (nono). Comanda la Russia con Loginov e un vantaggio di 9?6 sul norvegese Dale e di 10?7 sul tedesco Doll. 12.16: Ai 15.4 km Loginov guida le fila con 0?5 sul norvegese Dale che spinge sugli sci stretti. Il tedesco Doll è ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.22: Al cambio dunque la Russa si conferma in testa, con la Norvegia più vicina a 3?6, Germania a 10?9. Francia a 18?3, Italiaa 1’16?7 dal vertice, davvero ottima prova di. Ci sarà Windisch a chiudere questa staffetta mista. 12.21: Ai 17.4 comanda Loginov con 5?5 di margine su Dale e 10?9 su Doll. Il russo tiene botta, mentreè nono a 1’14?2, col polacco Guzik a tiro. 12.19: Grandissimo poligono in piedi diche chiude la suacon lo zero a 1’16?7 (nono). Comanda lacon Loginov e un vantaggio di 9?6 sul norvegese Dale e di 10?7 sul tedesco Doll. 12.16: Ai 15.4 km Loginov guida le fila con 0?5 sul norvegese Dale che spinge sugli sci stretti. Il tedesco Doll è ...

