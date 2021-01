LIVE Biathlon, Staffette Oberhof in DIRETTA: la Russia beffa la Norvegia nella prova a squadre mista, Italia settima (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.39: Grandissima vittoria della Russia, con Latypov che è stato davvero bravissimo a tenere botta alla progressione di Laegreid e poi allo sprint è stato eccezionale. La Norvegia quindi chiude in seconda posizione a 0?7 e la Francia è a 12?1 con Fillon Maillet crollato alla fine. Molto bene Windisch che in volata si prende il settimo posto a 1’58?8. Un buon piazzamento, per come si era messa, in casa Italiana. 12.36: ATTENZIONE LAEGREID! Il norvegese è una moto sugli sci stretti e riprende Fillon Maillet ai 23.4 km. Latypov è lì a 1?5. Ci si gioca la vittoria quindi. 12.35: Fillon Maillet si inventa un grande ultimo poligono in piedi ed è in testa per la Francia, a 7?6 Laegreid, con un errore anche in questa serie. Latypov è terzo a 9?3, male Peiffer che si ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.39: Grandissima vittoria della, con Latypov che è stato davvero bravissimo a tenere botta alla progressione di Laegreid e poi allo sprint è stato eccezionale. Laquindi chiude in seconda posizione a 0?7 e la Francia è a 12?1 con Fillon Maillet crollato alla fine. Molto bene Windisch che in volata si prende il settimo posto a 1’58?8. Un buon piazzamento, per come si era messa, in casana. 12.36: ATTENZIONE LAEGREID! Il norvegese è una moto sugli sci stretti e riprende Fillon Maillet ai 23.4 km. Latypov è lì a 1?5. Ci si gioca la vittoria quindi. 12.35: Fillon Maillet si inventa un grande ultimo poligono in piedi ed è in testa per la Francia, a 7?6 Laegreid, con un errore anche in questa serie. Latypov è terzo a 9?3, male Peiffer che si ...

