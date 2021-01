LIVE Biathlon, Staffette Oberhof in DIRETTA: la Francia domina la single mixed davanti a Svezia e Norvegia. Italia settima e delusa (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21 Buona gara della Germania, quarta a 1’02” senza Preuss. Il Bielorussia stampa il Canada, poi gli azzurri a 1’36”. 15.20 Vince la Francia in carrozza, dominando la gara dagli errori di Eckhoff in poi. Samuelsson si difende per poco, Svezia seconda a 38?, Norvegia a 44?. 15.19 Hofer ancora in difficoltà, Italia sarà settima come al mattino. 1’50” il ritardo. 15.18 Johannes Boe è a soli 14? da Samuelsson, miracolo possibile? 15.17 Samuelsson esce con un errore e si garantisce il podio, Johannes questa volta li prende tutti e porterà la Norvegia in terza piazza. Germania quarta davanti a Canada e Bielorussia. 15.16 Poligono finale per Jacquelin che li copre tutti senza patemi ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.21 Buona gara della Germania, quarta a 1’02” senza Preuss. Il Bielorussia stampa il Canada, poi gli azzurri a 1’36”. 15.20 Vince lain carrozza,ndo la gara dagli errori di Eckhoff in poi. Samuelsson si difende per poco,seconda a 38?,a 44?. 15.19 Hofer ancora in difficoltà,saràcome al mattino. 1’50” il ritardo. 15.18 Johannes Boe è a soli 14? da Samuelsson, miracolo possibile? 15.17 Samuelsson esce con un errore e si garantisce il podio, Johannes questa volta li prende tutti e porterà lain terza piazza. Germania quartaa Canada e Bielorussia. 15.16 Poligono finale per Jacquelin che li copre tutti senza patemi ...

zazoomblog : LIVE Biathlon Staffette Oberhof in DIRETTA: scatta la single mixed con l’Italia che sogna. Norvegia il team da batt… - OA_Sport : Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della staffetta mista di Oberhof: l'Italia cercherà di ben figurare, Norvegia favo… - neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Oberhof per la Staffetta Mista: l’Italia schiera una formazione sperimentale, Norvegia favorita #biathlon @AleBergo… - neveitalia : LIVE da Oberhof per la Staffetta Mista: l’Italia schiera una formazione sperimentale, Norvegia favorita #biathlon… - infoitsport : LIVE Biathlon, 10 km Inseguimento Oberhof in DIRETTA: duello Eckhoff-Roeiseland per la vittoria, Wierer strepitosa… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Biathlon LIVE Biathlon, Staffette Oberhof in DIRETTA: Eckhoff affonda la Norvegia, Francia da sola in testa. Italia lontana dal podio OA Sport LIVE Biathlon, Staffette Oberhof in DIRETTA: la Francia domina la single mixed davanti a Svezia e Norvegia. Italia settima e delusa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 Siamo agli sgoccioli di questa diretta live, si chiude la prima delle due settimane nella innevata Oberhof. Si riprenderà già mercoledì con la sprint ma ...

LIVE da Oberhof: Wierer e Hofer puntano al podio in una Single Mixed “stellare”

Alle 14:40 il via della Single Mixed di Oberhof che chiuderà la prima delle due tappe di Coppa del Mondo in Turingia. Un test importante in vista della rassegna iridata ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.22 Siamo agli sgoccioli di questa diretta live, si chiude la prima delle due settimane nella innevata Oberhof. Si riprenderà già mercoledì con la sprint ma ...Alle 14:40 il via della Single Mixed di Oberhof che chiuderà la prima delle due tappe di Coppa del Mondo in Turingia. Un test importante in vista della rassegna iridata ...