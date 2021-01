LIVE Biathlon, Staffette Oberhof in DIRETTA: Hofer perde contatto dalla zona podio, Francia leader solitaria a metà gara (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.06 Si studiano ora davanti, mentre volano verso il poligono femminile finale. 15.05 Simon è andata davvero forte nella prima fase della tornata e ha ripreso Eckhoff. Svezia a 22?, poi Germania e Canada a 35?. 15.04 Doppio errore di Wierer che forse spengono le speranze di podio. L’Italia è ottava a 52?, ben 34 di ritardo dalla Svezia. Germania ancora col Canada alle spalle di Oeberg 15.03 Ribalta la situazione Tiril Eckhoff che non sbaglia più!! Simon si salva con due ricariche ma paga 5?. Hanna Oeberg perfetta e rapida. 15.02 Oeberg in terza posizione prova a tenere duro nel giro rispetto alle due rivali davanti, e rimane nei 30?. Siamo vicini al primo poligono. 15.00 Non guadagna Eckhoff che rimane a 17? dalla francese! Dorothea non parte forte e ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.06 Si studiano ora davanti, mentre volano verso il poligono femminile finale. 15.05 Simon è andata davvero forte nella prima fase della tornata e ha ripreso Eckhoff. Svezia a 22?, poi Germania e Canada a 35?. 15.04 Doppio errore di Wierer che forse spengono le speranze di. L’Italia è ottava a 52?, ben 34 di ritardoSvezia. Germania ancora col Canada alle spalle di Oeberg 15.03 Ribalta la situazione Tiril Eckhoff che non sbaglia più!! Simon si salva con due ricariche ma paga 5?. Hanna Oeberg perfetta e rapida. 15.02 Oeberg in terza posizione prova a tenere duro nel giro rispetto alle due rivali davanti, e rimane nei 30?. Siamo vicini al primo poligono. 15.00 Non guadagna Eckhoff che rimane a 17?francese! Dorothea non parte forte e ...

