LIVE Biathlon, Staffette Oberhof in DIRETTA: Eckhoff affonda la Norvegia, Francia da sola in testa. Italia lontana dal podio (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.10 JT Boe scatenato sta saltando tutti gli avversari come birilli! Prova la magia il norvegese, sta andando a tutta! 15.09 Italia bene con 5/5 di Wierer che resta a 1? dalla testa, 10? in più della Norvegia dove Johannes Boe parte scatenato in rimonta. 15.08 Va in crisi Eckhoff che finisce nel giro di penalità tre volte!! E la Francia se ne vaaa! Svezia seconda a 30?! Che follia! 15.07 Italia a 1 minuto dalla testa. 15.06 Si studiano ora davanti, mentre volano verso il poligono femminile finale. 15.05 Simon è andata davvero forte nella prima fase della tornata e ha ripreso Eckhoff. Svezia a 22?, poi Germania e Canada a 35?. 15.04 Doppio errore di Wierer che forse spengono le ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.10 JT Boe scatenato sta saltando tutti gli avversari come birilli! Prova la magia il norvegese, sta andando a tutta! 15.09bene con 5/5 di Wierer che resta a 1? dalla, 10? in più delladove Johannes Boe parte scatenato in rimonta. 15.08 Va in crisiche finisce nel giro di penalità tre volte!! E lase ne vaaa! Svezia seconda a 30?! Che follia! 15.07a 1 minuto dalla. 15.06 Si studiano ora davanti, mentre volano verso il poligono femminile finale. 15.05 Simon è andata davvero forte nella prima fase della tornata e ha ripreso. Svezia a 22?, poi Germania e Canada a 35?. 15.04 Doppio errore di Wierer che forse spengono le ...

