L'Italia torna tricolore fino al 15 gennaio, poi nuove strette (Di domenica 10 gennaio 2021) Fine delle regole universali: da domani 11 gennaio fino a venerdì 15, le regioni saranno nuovamente divise in base ai colori (gialle e arancioni, nessuna rossa) che regoleranno le aperture degli esercizi commerciali e spostamenti. Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia manterrano il colore arancione mentre tutte le altre saranno gialle. Rimarrà il coprifuoco dalle 22 alle 5 per tutti i territori. In zona arancione, gli spostamenti dovranno essere giustificati dall'autocertificazione, bar e ristoranti potranno lavorare solo per l'asporto mentre i negozi rimarranno aperti, salvo i centri commerciali nel week end. Palestre e piscine resteranno chiuse, ma è consentita l'attività sportiva individuale all'aperto. Così come in zona gialla, dove gli spostamenti sono consentiti liberamente all'interno della regione, bar e ristoranti saranno ...

