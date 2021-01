L'Italia torna tricolore fino al 15 gennaio, poi nuove strette Covid (Di domenica 10 gennaio 2021) Fine delle regole universali: da domani 11 gennaio fino a venerdì 15, le regioni saranno nuovamente divise in base ai colori (gialle e arancioni, nessuna rossa) che regoleranno le aperture degli esercizi commerciali e spostamenti. Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia manterrano il colore arancione mentre tutte le altre saranno gialle. Rimarrà il coprifuoco dalle 22 alle 5 per tutti i territori. In zona arancione, gli spostamenti dovranno essere giustificati dall’autocertificazione, bar e ristoranti potranno lavorare solo per l’asporto mentre i negozi rimarranno aperti, salvo i centri commerciali nel week end. In zona gialla, gli spostamenti sono consetiti liberamente all’interno della regione, bar e ristoranti saanno regolarmente aperti fino alle 18, ora dopo la quale potranno effettuare asporto e domicilio. Negozi ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 10 gennaio 2021) Fine delle regole universali: da domani 11a venerdì 15, le regioni saranno nuovamente divise in base ai colori (gialle e arancioni, nessuna rossa) che regoleranno le aperture degli esercizi commerciali e spostamenti. Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia manterrano il colore arancione mentre tutte le altre saranno gialle. Rimarrà il coprifuoco dalle 22 alle 5 per tutti i territori. In zona arancione, gli spostamenti dovranno essere giustificati dall’autocertificazione, bar e ristoranti potranno lavorare solo per l’asporto mentre i negozi rimarranno aperti, salvo i centri commerciali nel week end. In zona gialla, gli spostamenti sono consetiti liberamente all’interno della regione, bar e ristoranti saanno regolarmente apertialle 18, ora dopo la quale potranno effettuare asporto e domicilio. Negozi ...

