L'Italia, la democrazia e l'agenda dei cittadini. Lezioni americane (Di domenica 10 gennaio 2021) Gli Stati Uniti d'America hanno – certificato – un nuovo Presidente. Hanno soprattutto, aggiornato la composizione del Senato. Con un solo Senatore di scarto – rappresentato dal Vice Presidente Usa – il Senato ha una maggioranza democratica. Questo vantaggio, nella cultura politica italiana, ben espressa dall'intellighenzia dei media, attribuirebbe al Partito Democratico la maggioranza e quindi la possibilità di promuovere l'agenda democratica. In Italia infatti, l'agenda politica di un partito è stabilita da quel partito prescindere dai cittadini. Non è così negli Stati Uniti; nella cultura politica americana l'agenda è quella dei cittadini che ogni rappresentante (si chiamano così negli Usa), è chiamato a promuovere. La democrazia funziona quando meglio rappresenta le aspettative e ...

