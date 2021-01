L’Italia è il primo Paese europeo per numero di vaccinati. Somministrate 583mila dosi. Arriveranno domani le prime 47mila fiale del vaccino Moderna (Di domenica 10 gennaio 2021) Sono 583.050, secondo l’ultimo aggiornamento fornito dal Commissario per l’emergenza Coronavirus (consultabile qui), le persone che hanno ricevuto in Italia la prima dose del vaccino contro il Covid. Hanno ricevuto il vaccino 360.735 donne e 222.315 uomini. Oltre 473mila somministrazioni sono state effettuate a personale sanitario, 71mila a personale non sanitario e 38mila a ospiti di strutture residenziali. La regione che ha utilizzato il maggio numero di dosi è il Lazio (62.504) seguita da Veneto (63.690), Emilia Romagna (61.570), Sicilia (58.584), Lombardia (58.310) e Campania (60.001). Al momento L’Italia, con oltre 583mila dosi Somministrate, è il primo Paese europeo per numero di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 10 gennaio 2021) Sono 583.050, secondo l’ultimo aggiornamento fornito dal Commissario per l’emergenza Coronavirus (consultabile qui), le persone che hanno ricevuto in Italia la prima dose delcontro il Covid. Hanno ricevuto il360.735 donne e 222.315 uomini. Oltre 473mila somministrazioni sono state effettuate a personale sanitario, 71mila a personale non sanitario e 38mila a ospiti di strutture residenziali. La regione che ha utilizzato il maggiodiè il Lazio (62.504) seguita da Veneto (63.690), Emilia Romagna (61.570), Sicilia (58.584), Lombardia (58.310) e Campania (60.001). Al momento, con oltre, è ilperdi ...

