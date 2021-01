L’Isola dei Famosi 2021 | la conduzione a Ilary Blasi E il ruolo di inviato?

Leggi su 361magazine

(Di domenica 10 gennaio 2021) Si sa già che il reality partirà a marzo con al timone. Ma pare che ancora non sia stato individuato chi vestirà i panni dell’deipartirà a marzo conalladel programma di Canale 5 che andrà in onda dalle Honduras il lunedì in prima serata. Qualcosina è trapelata sui possibili naufraghi, ma nulla ancora si sa dell’. In realtà si sarebbe dato per scontato l’amico di, Alvin ma stanno anche circolando altri possibili nomi. Tra questi, quello Can Yaman, protagonista di Day dreamer. Tuttavia, pare che l’attore turco abbia chiesto una cifra clamorosa per fare l’del reality di Canale 5, per cui nulla da fare. L’altro nome che è ...