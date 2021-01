Lillo di Lillo&Greg racconta il dramma del covid-19 | “Ho rischiato la depressione | pensare alla morte è inevitabile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 gennaio 2021) “Hola. È vero che un’esperienza del genere ti cambia in meglio, perché capisci innanzitutto l’importanza del rapporto umano. Gli infermieri mi hanno dato tanta forza, in caso contrario mi sarei abbattuto”. Con queste parole Pasquale Petrolo, in artedel due comico&Greg, hato a Marco Liorni, durante la puntata di ItaliaSì su RaiUno, la sua esperienza con il-19. “Stizzare con gli infermieri e ricevere da loro tanto coraggio mi ha dato la forza di guarire. Non ci sono cure per questa malattia: la si supera solo con degli anticorpi forti che si possono creare anche con il buonumore”. L’attore ha ricordato di essere stato ricoverato per quasi un mese e di aver trascorso tre giorni in terapia intensiva. “Ho avuto ...