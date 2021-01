Licenziato da Amazon il magazziniere costretto a vivere in camper: "Penalizzato perché ho raccontato la mia storia" (Di domenica 10 gennaio 2021) Massimo Straccini, 58 anni, abitava nel parcheggio dello stabilimento di Rovigo perché non aveva le garanzie necessarie per ottenere un affitto: "Mai criticato l'azienza, ma il precariato". Il suo appello: "Vi prego datemi un lavoro, vorrei solo un po' di stabilità" Leggi su repubblica (Di domenica 10 gennaio 2021) Massimo Straccini, 58 anni, abitava nel parcheggio dello stabilimento di Rovigonon aveva le garanzie necessarie per ottenere un affitto: "Mai criticato l'azienza, ma il precariato". Il suo appello: "Vi prego datemi un lavoro, vorrei solo un po' di stabilità"

