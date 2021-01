Lezioni in presenza per studenti con BES e DSA: qual è l’obiettivo pedagogico? Lettera (Di domenica 10 gennaio 2021) inviata da Carlo Colosimo - Premesso che sono stato favorevole, fin dall'inizio della attivazione della DAD, alla possibilità di erogare didattica in presenza per i soggetti in condizioni di difficoltà, devo però rilevare che troppo spesso la presenza di quegli studenti in classe non è stata affiancata da altrettanta presenza di altri alunni della medesima classe, non necessitanti della medesima attenzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 10 gennaio 2021) inviata da Carlo Colosimo - Premesso che sono stato favorevole, fin dall'inizio della attivazione della DAD, alla possibilità di erogare didattica inper i soggetti in condizioni di difficoltà, devo però rilevare che troppo spesso ladi quegliin classe non è stata affiancata da altrettantadi altri alunni della medesima classe, non necessitanti della medesima attenzione. L'articolo .

