Lecce: a mezzogiorno dagli altoparlanti di piazza Sant’Oronzo la musica di Fabrizio De André Oggi ventidue anni dalla morte (Di lunedì 11 gennaio 2021) In occasione dell’anniversario della scomparsa di Fabrizio De Andrè, su proposta del gruppo di Lecce Città Pubblica, saranno trasmessi Oggi alle ore 12 dagli altoparlanti di piazza Sant’Oronzo su Palazzo Carafa, cinque tra le più note canzoni del cantautore genovese. In particolare, saranno suonati i brani Bocca di rosa, Preghiera in gennaio, Nella mia ora di libertà, Don Raffaè, Amore che vieni amore che vai. «A ventidue anni dalla sua morte Fabrizio De André continua a dialogare attraverso i suoi testi con ciascuno di noi, invitandoci ad essere rivoluzionari nella pratica della fratellanza, della pietà, dell’umanità, oltre le illusioni della società ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 11 gennaio 2021) In occasione dell’versario della scomparsa diDe Andrè, su proposta del gruppo diCittà Pubblica, saranno trasmessialle ore 12disu Palazzo Carafa, cinque tra le più note canzoni del cantautore genovese. In particolare, saranno suonati i brani Bocca di rosa, Preghiera in gennaio, Nella mia ora di libertà, Don Raffaè, Amore che vieni amore che vai. «AsuaDecontinua a dialogare attraverso i suoi testi con ciascuno di noi, invitandoci ad essere rivoluzionari nella pratica della fratellanza, della pietà, dell’umanità, oltre le illusioni della società ...

BortoneMauro : #LecceSette Omaggio a De Andrè a 22 anni dalla morte: a mezzogiorno le sue canzoni in piazza Sant'Oronzo - leccenews24 : Per un giorno Tito Schipa cede il posto a Fabrizio De Andrè, in piazza Sant’Oronzo le canzoni del cantautore genove… - salfasanop : @irene_soave A Lecce, da privati, il tampone rapido si fa per 30 €, prenotando al mattino e col risultato a mezzogiorno. - mich_too : @Re_Artu_ @wherescamilla @_ssarara @fraofgold @VenneriLudovica @GiulioZagaria @MadpoetSev Sta cosa l’ho scoperta a… -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce mezzogiorno Lecce, bimbo ingoia nocciolina che finisce nei bronchi: operato d'urgenza al «Fazzi». È salvo La Gazzetta del Mezzogiorno Coronavirus: 1.162 contagi in Puglia, 139 in provincia di Lecce. Il bollettino

55.279 sono i casi attualmente positivi, di cui 1.540 ricoverati in Ospedale, in calo rispetto a ieri (1.551). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 101.613, così suddivisi:. 39.101 nella P ...

Ruvo di Puglia: Coronavirus, registrati 1.162 nuovi contagi in Puglia

Sono stati registrati 24 decessi: 5 in provincia di Bari, 10 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. 55.279 sono i casi attualmente positivi.

55.279 sono i casi attualmente positivi, di cui 1.540 ricoverati in Ospedale, in calo rispetto a ieri (1.551). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 101.613, così suddivisi:. 39.101 nella P ...Sono stati registrati 24 decessi: 5 in provincia di Bari, 10 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. 55.279 sono i casi attualmente positivi.