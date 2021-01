Le mire sull’acquedotto dell’imprenditore condannato in Spagna per frode all’Ue: vuole costruire centrali idroelettriche nelle Marche (Di domenica 10 gennaio 2021) Un acquedotto pubblico sul punto di essere “regalato” a una ditta privata per la realizzazione di una centrale idroelettrica. Una società rappresentata di fatto da una persona condannata in Spagna per frode su contributi comunitari, pronta ad assicurarsi una concessione ventennale. È diventata un caso la vicenda della gestione dell’energia rinnovabile sul fiume Nera, il più importante affluente del Tevere, noto per la sua propensione alla realizzazione di centrali che possano sfruttarne la forza del corso d’acqua e il tracciato ripido. Protagonista è l’imprenditore marchigiano Luigi Biego, che nel 2016 ha presentato due richieste di autorizzazioni alla Regione Marche per l’assegnazione di altrettante sezioni dell’Acquedotto del Nera, al fine di realizzare delle centrali idroelettriche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Un acquedotto pubblico sul punto di essere “regalato” a una ditta privata per la realizzazione di una centrale idroelettrica. Una società rappresentata di fatto da una persona condannata inpersu contributi comunitari, pronta ad assicurarsi una concessione ventennale. È diventata un caso la vicenda della gestione dell’energia rinnovabile sul fiume Nera, il più importante affluente del Tevere, noto per la sua propensione alla realizzazione diche possano sfruttarne la forza del corso d’acqua e il tracciato ripido. Protagonista è l’imprenditore marchigiano Luigi Biego, che nel 2016 ha presentato due richieste di autorizzazioni alla Regioneper l’assegnazione di altrettante sezioni dell’Acquedotto del Nera, al fine di realizzare delle...

