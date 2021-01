Le Little Mix vanno avanti senza Jesy Nelson (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo quasi dieci anni come quartetto, le Little Mix hanno salutato, forse temporaneamente, Jesy Nelson, che ha deciso di dedicarsi per un po’ alla propria salute mentale. Little Mix: com’è andata con Jesy? Una cesura nel mondo della musica pop, che ha lasciato a bocca aperta migliaia di fan. Le Little Mix, quartetto fisso a partire dal 2011, sono rimaste in tre a partire dall’abbandono del membro fondatore Jesy Nelson. La ragazza ha scelto nel 2020 di allontanarsi dalla band per questori di salute mentale, desiderosa di prendersi cura di sé stessa. Ma la musica delle Little Mix continua, e i tre membri rimanenti hanno intenzione di continuare a rilasciare musica da sole. E Leigh-Anne Pinnock conferma che “qualcosa di eccitante ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dopo quasi dieci anni come quartetto, leMix hanno salutato, forse temporaneamente,, che ha deciso di dedicarsi per un po’ alla propria salute mentale.Mix: com’è andata con? Una cesura nel mondo della musica pop, che ha lasciato a bocca aperta migliaia di fan. LeMix, quartetto fisso a partire dal 2011, sono rimaste in tre a partire dall’abbandono del membro fondatore. La ragazza ha scelto nel 2020 di allontanarsi dalla band per questori di salute mentale, desiderosa di prendersi cura di sé stessa. Ma la musica delleMix continua, e i tre membri rimanenti hanno intenzione di continuare a rilasciare musica da sole. E Leigh-Anne Pinnock conferma che “qualcosa di eccitante ...

REARWI3W : arianna sta ascoltando le little mix in diretta chiedetemi se sono felice - fvxalling : almeno avrò tempo per iniziare a seguire meglio le little mix - clefkoo : ogni volta che ariana menziona come le abbia imparato a cantare imitando mariah, beyoncé e whitney... mi ricorda co… - xL1ttl3m1x : RT @_fanGErlx_: Scusate ma in che senso il film documentario delle Little Mix non sarà portato nelle sale italiane??!!!!! - putyourhanzap : Vorrei parlare sempre e solo delle Little Mix. Questo è il livello. -