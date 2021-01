Le fantasiose teorie social sulla foto falsa della vaccinazione di Roberto Burioni (Di domenica 10 gennaio 2021) Roberto Burioni non ha fatto in tempo a vaccinarsi che, come da copione, sotto gli articoli che parlavano della sua esperienza sono arrivati negazionisti, complottisti e odiatori di ogni sorta. Tra i tanti commenti di questo tipo spicca, senza subbio alcuno, quello di chi parla di foto falsa vaccino Burioni spiegando per filo e per segno come sarebbe stato fatto. Salvo, poi, essere sbugiardato da chi si occupa di modificare foto per mestiere. LEGGI ANCHE >>> Ancora che fate i titoli sui «240 israeliani positivi dopo il vaccino»? La teoria della foto falsa vaccino Burioni L’ANGOLO DEL BUON UMORE. Io mi occupo professionalmente di falsificazione di immagini. E sto ancora ridendo. ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 10 gennaio 2021)non ha fatto in tempo a vaccinarsi che, come da copione, sotto gli articoli che parlavanosua esperienza sono arrivati negazionisti, complottisti e odiatori di ogni sorta. Tra i tanti commenti di questo tipo spicca, senza subbio alcuno, quello di chi parla divaccinospiegando per filo e per segno come sarebbe stato fatto. Salvo, poi, essere sbugiardato da chi si occupa di modificareper mestiere. LEGGI ANCHE >>> Ancora che fate i titoli sui «240 israeliani positivi dopo il vaccino»? La teoriavaccinoL’ANGOLO DEL BUON UMORE. Io mi occupo professionalmente di falsificazione di immagini. E sto ancora ridendo. ...

flamestothefire : Io che leggo certe teorie fantasiose su domani....... Voglio proprio vedere. - znkee : @cyclistwolf Per quale motivo? Se è cazzeggio, trova la tua strada ed affidati alle teorie più fantasiose spalmando… - dannymactheo : @ManuelaPerrone Sarebbe arrivato il momento di abbattere tutti i complottisti, gli ignorantelli facile preda di teo… - themarmor93 : @ilmaloservizio @SkyTG24 1-Perché sono teorie fantasiose che neanche babbo natale 2- non avete uno straccio di prov… - ZeniaConfusa : RT @opificioprugna: Non lo ammeteranno mai, ma dietro alle più fantasiose teorie complottistiche e alle varie obiezioni pretestuose dei no-… -

