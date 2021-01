Le dieci serie tv e i dieci libri che meritano di essere visti e letti

Leggi su panorama

(Di domenica 10 gennaio 2021)TV - Oltre a emozionare, questi titoli ci riportano a un tempo in cui ancora non esisteva la pandemia. Sono storie di finzione e ne abbiamo molto bisogno. I consigli di visione di Panorama.it per passare meglio l'inverno.- Panorama ha scelto titoli legati da un fil rouge: il desiderio di ritrovarsi. Sentiamo il bisogno di guardarci dentro, di riprendere le fila di questo mondo fragile, di capire veramente chi siamo. In qualche modo, l'industria dei sogni seriali ce l'ha fatta. Usando materiale girato prima dell'avvento del coronavirus, blindando i set e chiedendo ampio soccorso al digitale, è arrivata preparata all'appuntamento con il 2021. Già, le varie piattaforme sono pronte a invadere il nuovo anno con un lungo elenco di titoli promettenti. In catalogo, nelle prossime settimane, c'è di tutto per tutti: attesi ritorni e prime ...