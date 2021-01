Lazio, Caicedo non si muove: Inzaghi blocca tutto (Di domenica 10 gennaio 2021) Dichiarazioni importanti da parte di Simone Inzaghi nel post partita, si allontana sensibilmente la cessione di Caicedo. La Lazio ha trovato una vittoria importante sul campo del Parma, riuscendo a dare continuità dopo l’ultimo successo conquistato contro la Fiorentina. Tre punti che consentono alla squadra di Inzaghi di restare incollata alle parte alta della classifica, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 10 gennaio 2021) Dichiarazioni importanti da parte di Simonenel post partita, si allontana sensibilmente la cessione di. Laha trovato una vittoria importante sul campo del Parma, riuscendo a dare continuità dopo l’ultimo successo conquistato contro la Fiorentina. Tre punti che consentono alla squadra didi restare incollata alle parte alta della classifica, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

