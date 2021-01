L’Atalanta dà spettacolo | super lo slalom gigante del Prof Ilicic

Leggi su bergamonews

(Di domenica 10 gennaio 2021) Da Toloi (gol contro la Fiorentina) a Toloi (gol al Benevento) nelle ultime sette partiteha segnato la bellezza di 22 gol, vincendone cinque con almeno tre gol di scarto. E citare Rafa significa non tanto sottolineare la firma del nuovo capitano, ma solo che sarebbe riduttivo parlare di Atalanta di, di Muriel, perché le stelle sono tante, oltre a quelle che brillano più di tutte e si prendono vetrina e applausi. Èdi Gasperini, sicuramente. Che ha svoltato tenendo la barra dritta anche nel mare delle polemiche e della bufera del caso Papu. La nave va, avanti tutta, a gonfie vele. Le parole di Muriel, il ragazzo che sorride anche quando non gioca e però chequando entra… ecco, basterebbero le sue parole dopo Benevento per fotografare il momento Dea: “Noi non siamo mai andati ...