L’anima gemella esiste? La leggenda del filo rosso ci offre la risposta (Di domenica 10 gennaio 2021) Mezze mele, fili invisibili e anime che girovagano per ricongiungersi: cosa si nasconde, davvero, dietro l’amore? Non abbiamo la presunzione di saperlo spiegare, del resto, neanche i più grandi pensatori, i filosofi e gli illustri scrittori sono riusciti a definire con concretezza quale sia la verità dietro al sentimento più potente del mondo. Ci sono state teorie, convinzioni e racconti, storie bellissime e drammatiche di amori folli e indistruttibili che non si sono arresi neanche davanti alla fine evidente. E poi ci sono leggende romantiche, e quasi magiche, come quella del del filo rosso che lega il destino delle anime gemelle. Una storia che può addolcire il cuore delle più ciniche e che può riempire di speranza tutte quelle che sono da sempre innamorate dell’amore. La leggenda del filo ... Leggi su dilei (Di domenica 10 gennaio 2021) Mezze mele, fili invisibili e anime che girovagano per ricongiungersi: cosa si nasconde, davvero, dietro l’amore? Non abbiamo la presunzione di saperlo spiegare, del resto, neanche i più grandi pensatori, isofi e gli illustri scrittori sono riusciti a definire con concretezza quale sia la verità dietro al sentimento più potente del mondo. Ci sono state teorie, convinzioni e racconti, storie bellissime e drammatiche di amori folli e indistruttibili che non si sono arresi neanche davanti alla fine evidente. E poi ci sono leggende romantiche, e quasi magiche, come quella del delche lega il destino delle anime gemelle. Una storia che può addolcire il cuore delle più ciniche e che può riempire di speranza tutte quelle che sono da sempre innamorate dell’amore. Ladel...

