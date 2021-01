Lady Gucci: «Chiesi anche al salumaio di uccidere mio marito, non pensavo mi avrebbero beccata» (Di domenica 10 gennaio 2021) Dall’11 gennaio, su Discovery+, andrà in onda il documentario “Lady Gucci. La storia di Patrizia Reggiani”. Un’intervista di un’ora e un quarto in cui la ex moglie di Maurizio Gucci, che ha passato 17 anni in carcere con l’accusa di essere stata la mandante del suo assassinio, nel 1995, si racconta. Il Corriere della Sera ne fornisce alcune anticipazioni. La Reggiani racconta il primo incontro con Gucci. «Aveva una macchina piccola e io pensai: “Che sfigato”» Poi le nozze sfarzose a cui non partecipò la famiglia di lui, che l’accusava di essere un’arrampicatrice sociale e la vita ricca di agi. «Facevo una vita incredibile», dice con gli occhi che brillano. Sullo sfondo: la Milano degli anni 60, 70 e 80, attraversata da Reggiani con leggerezza e volontà d’acciaio, nel lusso estremo. Dopo 13 anni di matrimonio e due ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 gennaio 2021) Dall’11 gennaio, su Discovery+, andrà in onda il documentario “. La storia di Patrizia Reggiani”. Un’intervista di un’ora e un quarto in cui la ex moglie di Maurizio, che ha passato 17 anni in carcere con l’accusa di essere stata la mandante del suo assassinio, nel 1995, si racconta. Il Corriere della Sera ne fornisce alcune anticipazioni. La Reggiani racconta il primo incontro con. «Aveva una macchina piccola e io pensai: “Che sfigato”» Poi le nozze sfarzose a cui non partecipò la famiglia di lui, che l’accusava di essere un’arrampicatrice sociale e la vita ricca di agi. «Facevo una vita incredibile», dice con gli occhi che brillano. Sullo sfondo: la Milano degli anni 60, 70 e 80, attraversata da Reggiani con leggerezza e volontà d’acciaio, nel lusso estremo. Dopo 13 anni di matrimonio e due ...

napolista : Lady Gucci: «Chiesi anche al salumaio di uccidere mio marito, non pensavo mi avrebbero beccata» Sul CorSera un’ant… - La_Manu83 : RT @Giangiology: Ok inizia quel periodo dell’anno in cui al sabato sera puoi confessare di aver ucciso un uomo come Lady Gucci e sei sicuro… - azevenus : Lady Gaga vai gravar filme do GUCCI e cancela era Chromatica. - HeavyMetalHooka : Lady Gucci vindo amoooo - violalaviola : RT @Giangiology: Ok inizia quel periodo dell’anno in cui al sabato sera puoi confessare di aver ucciso un uomo come Lady Gucci e sei sicuro… -

Ultime Notizie dalla rete : Lady Gucci «Lady Gucci - La storia di Patrizia Reggiani», la clip del documentario in esclusiva: «Io n Gazzetta del Sud Lady Gucci: «Chiesi anche al salumaio di uccidere mio marito, non pensavo mi avrebbero beccata»

Lady Gucci: "Chiesi anche al salumaio di uccidere mio marito. In carcere mi sono trovata benissimo, sono stati anni di pace" ...

Delitto Gucci, Patrizia Reggiani: «I miei giorni al Victor’s Residence»

Così l'ex moglie di Maurizio Gucci, condannata come mandante del suo omicidio, chiamava il carcere di San Vittore, dove ha trascorso 17 anni. Questo e molto altro racconta nel documentario «Lady Gucci ...

Lady Gucci: "Chiesi anche al salumaio di uccidere mio marito. In carcere mi sono trovata benissimo, sono stati anni di pace" ...Così l'ex moglie di Maurizio Gucci, condannata come mandante del suo omicidio, chiamava il carcere di San Vittore, dove ha trascorso 17 anni. Questo e molto altro racconta nel documentario «Lady Gucci ...